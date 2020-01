Técnicas Reunidas realiza siete proyectos por $us 3.200 millones

La compañía española Técnicas Reunidas desde 2010 se encuentra en el país y en los siete años que lleva trabajando logró la adjudicación de siete proyectos por un valor de $us 3.200 millones, aunque en el último, la construcción de la planta de propileno y polipropileno ($us 2.200 millones), es socia con la italiana Tecnimont.

Luis María Villar, gerente general de Técnicas Reunidas (TR), desde España, remarcó que han ejecutado en Bolivia seis proyectos en ingeniería, procura y construcción cuyo monto total supera los $us 1.000 millones (no toma en cuenta el último).

Cabe señalar que Técnicas Reunidas ha centrado su trabajo en el área hidrocarburífera y que de los siete contratos cinco están ligados con la estatal petrolera y dos con Repsol. “Todos fueron producto de una licitación pública”, destaca.

Los contratos

A su llegada, los españoles acordaron con Repsol para la construcción de la Planta de Tratamiento de Gas Margarita fase 1, por la que cobraron $us 240 millones. Concluida la fase 1 de Margarita, Repsol los volvió a contratar para el consorcio Caipipendi, la fase II de Margarita, por un valor de $us 100 millones.

En medio de ambos proyectos, entre 2011 y 2012, TR pujó y ganó su tercer proyecto que fue el de construir la planta separadora de líquidos Gran Chaco impulsada por YPFB, por la que cobró unos $us 498 millones.

El cuarto contrato vino de YPFB Refinación, que adjudicó a TR el proyecto de Revamp (modernización) de la unidad de procesamiento de crudo de 12.500 barriles por día en la refinería Gualberto Villarroel (Cochabamba), por lo que a los españoles les ingresaron otros $us 100 millones.



En el quinto acuerdo, nuevamente TR es contratada por YPFB Refinación para que la firma española trabaje en la refinería Gualberto Villarroel, en la ingeniería, procura y construcción de una planta de reformación catalítica cuya finalidad es el mejoramiento de la calidad de las gasolinas, y el mismo TR se hace de su sexto contrato en el país, para estar al frente del proyecto en la refinería Guillermo Elder Bell (Santa Cruz) para la ingeniería, procura y construcción de una nueva planta de isomerización; esta también tiene por finalidad, en función del tipo de crudo que se produce en Bolivia, mejorar la calidad de las gasolinas. Por ambos trabajos el Estado pagó a los españoles $us 200 millones.

El proyecto más caro



Tras estos seis proyectos que superan los $us 1.000 millones, TR apostó más fuerte y junto a Tecnimont logró la adjudicación para la construcción de la planta de polipropileno y propileno en el sur del país, que tendrá un costo de $us 2.2000 millones.



La envergadura del proyecto petroquímico no pasó desapercibido y algunos analistas cuestionaron la presencia de la firma italiana por haber participado antes en dos contratos con el Ejecutivo para elaborar un informe de factibilidad y de estudio conceptual del proyecto.



Al respecto, Villar remarcó que ambos estudios son complementarios y de ninguna manera funcionan para impedir que los italianos participen. Se consultó a YPFB Corporación, pero no contestó hasta el cierre.