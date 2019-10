Ven como 'figuretis' a los que dan líneas de whatsapp

La responsable en la ciudad de La Paz del Consejo de la Magistratura, Mónica Limachi, calificó como "figuretis" (que buscan protagonismo) a quienes habilitan líneas de whatsApp para recibir denuncias contra malos funcionarios en la administración de justicia.



"No ser "figuretis", sacar números de whatsapp. Son autoridades que tienen muchas facultades y pueden asumir muchas otras acciones. No solamente es criticar", aseveró la autoridad en entrevista con la radio Erbol.



Hace dos días la titular de la cartera de Justicia, Virginia Velasco, habilitó la línea 69709686, con la aplicación whatsApp para recabar información sobre cobros ilegales que realizan funcionarios, tras el escándalo del "videoextorsión" de un juez que solicitó 15.000 dólares a una litigante.



Hoy el presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Senadores, Efraín Chambi, informó que esa instancia "se sumará a la campaña del ministerio de Justicia, habilitando esta linea whatsapp", con el número 71227661.



En las redes sociales muchos usuarios cuestionaron que ahora se quiera luchar contra la corrupción, después de conocerse el video y no antes. Además, algunos observaron que ambas plataformas para recabar las denuncias se saturarán.