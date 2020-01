El sexo disminuye el estrés de los lunes

El lunes no es el mejor día de la semana para casi nadie, al menos así lo dicen muchas encuestas al respecto; y es que se llega del fin de semana, de desconectar con el trabajo, de no madrugar, de estar con la familia y quedan aún cinco días por delante para otro nuevo fin de semana. Así que el lunes, es el día maldito de la semana para muchos.



El estudio realizado por la empresa británica Marmite, que publica la página emujer.mx ha desvelado que tener sexo los lunes ayuda a sobrellevar la depresión y el estrés que implica comenzar una nueva semana de rutinas laborales. El estudio se realizó en base a encuestas realizadas por esta empresa en las que se ponía de manifiesto que las personas encuestadas le tenían particular fobia al lunes.



Así mismo se han descrito otros beneficios como de un encuentro sexual los lunes:

1.tAlivia dolor de cabeza, porque tener sexo ese día libera las endorfinas en el cerebro, hace sentirse más relajado, contento, y disminuirá todo dolor, sobre todo el de cabeza.

2.tLibera tensión corporal porque el cuerpo adquiere rigidez al verse obligado a esforzarse y el sexo afloja los músculos y libera el estrés.

3.tMejora tus relaciones sociales, el relax tras la práctica sexual nos hace más sociables, optimistas y tolerantes con lo que nos rodea.