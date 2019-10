Piden a la UMSA explicar cómo García fue docente

El senador Oscar Ortiz acusó al vicepresidente, Álvaro García Linera, de mentir al país sobre su titulación universitaria y recordó que dio cátedra en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Pidió explicar cómo eso fue posible.



"Estamos solicitando a la UMSA a que se conforme una comisión académica de investigación (para) que explique al país (de) cómo el Vicepresidente dio cátedra en la casa superior de estudios. ¿Se utilizó influencias para ser habilitado contraviniendo las normas o se presentó documentos que no correspondían a la verdad?”, preguntó el legislador.



La víspera, Unidad Demócrata (UD), presentó copias extraídas del sitio oficial de la vicepresidencia del Estado donde se efectuaron cambios sobre la “supuesta titulación académica” del Vicemandatario, en la Universidad Autónoma de México (UNAM); que consta en su Libreta de Servicio Militar.



“Los reglamentos académicos de la UMSA, en el artículo 61, exige (los requisitos) para ser profesor universitario, (entre ellos) un diploma académico con grado igual o superior que está ofreciendo esa carrera y un título en provisión nacional, (pero) el vicepresidente admitió que no obtuvo su título profesional en México y peor aún podría haber obtenido en Bolivia”, afirmó.



En la víspera el rector de la Universidad de la sede de Gobierno, Waldo Albarracín, anunció que indagará sobre ¿cómo Álvaro García fue docente de esa Universidad sin tener título?, según declaraciones al programa "Nunca es tarde".