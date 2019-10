Sinéad O'Connor fue internada por sobredosis

La cantante irlandesa Sinéad O"Connor se encuentra hospitalizada y en "buen estado" después de que la Policía la localizara ayer en un hotel de Dublín tras haber escrito en su perfil de Facebook un mensaje diciendo que había tomado una sobredosis, informan este lunes los medios irlandeses.



De acuerdo con el tabloide "The Daily Mail", la artista, de 48 años y madre de cuatro hijos, fue ingresada la pasada noche en un hospital de la capital irlandesa, horas después del anuncio que hizo sobre su intento de suicidio en una larga nota colgada en la red social.



"Hay un límite respecto a lo que una mujer puede aguantar", escribió O"Connor, a quien el pasado agosto se le practicó una histerectomía y ha estado, según ella, "llorando mucho durante semanas".



"Las dos últimas noches han acabado conmigo (...) He tomado una sobredosis. No hay otra manera de conseguir respeto. No estoy en casa, estoy en un hotel, en algún lugar de Irlanda, bajo otro nombre", explicó la cantante en la nota de Facebook.



Al parecer, la Policía irlandesa (la Garda) lanzó una búsqueda y encontró a O"Connor en un hotel de Dublín, donde recibió "tratamiento médico", según "The Daily Mail", y desde donde fue trasladada después a un centro médico.



Dos años después de que le diagnosticaran un trastorno bipolar y abandonara temporalmente los escenarios, la cantante dublinesa regresó en 2014 con su décimo disco, "I"m not bossy, I"m the boss" ("No soy mandona. Soy la jefa").



O"Connor tiene cuatro hijos y ha estado casada en cuatro ocasiones, la última en 2011, pero el matrimonio con el terapeuta irlandés Barry Herridge, a quien conoció por internet, solo duró 16 días.



Durante sus tres décadas de carrera musical ha dejado muchos titulares y un puñado de buenas canciones, entre ellas "Nothing Compares 2U", el tema de Prince con el que alcanzó fama mundial en 1990.



También es recordada por romper en 1992 en una cadena de televisión estadounidense una fotografía del entonces papa Juan Pablo II y por ordenarse años después como sacerdote de la orden católica disidente de los tridentinos.