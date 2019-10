25 colegios no iniciaron clases por inundaciones

Unas 25 unidades educativas no iniciaron la gestión escolar debido a las lluvias que se registran en el país, según un informe del ministro de Educación, Roberto Aguilar. La mayoría se encuentra en el norte del departamento de La Paz.



"Sólo un máximo de 25 unidades educativas del país no reanudaron labores escolares, principalmente en Ixiamas, en el norte de La Paz, debido a las intensas lluvias que dañaron el camino hacia esa región y dificultan el paso de los maestros", explicó la autoridad.



Los datos indican que son más de 140.000 los maestros que asistieron hoy a su primera jornada laboral del año, en cerca de 16 mil unidades educativas, a las que también acuden cerca de 2.900.000 de estudiantes.



Mientras que el viceministro de Educación Alternativa, Noel Aguirre, detalló que la mayor parte de las infrestructuras educativas "están en condiciones aceptables", pero recordó que se los municipios deben extremar esfuerzos para garantizar que se mantengan así.



Aguilar también dijo que durante esta gestión se espera formar como licenciados a 60.000 mil maestros dentro del Programa de Formación Complementaria, donde la pasada gestión egresaron más de 34.000 en todo el país.



"La tarea más importante de esta gestión es eliminar todo pago dentro del aula, los papás no deben cubrir los gastaos de ningún maestro y de eso nos vamos a encargar. La formación de maestros también será una prioridad", aseveró el titular.