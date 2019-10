Conozca cuál es la dieta de la mujer más longeva

La italiana Emma Morano, que esta semana fue reconocida como la más longeva del mundo después de la muerte de otra estadounidense de la misma edad, reveló sus hábitos alimenticios la mantienen viva a pesar sus 116 años.



La "supercentenaria" confirmó que come tres huevos al día, dos crudos y uno cocido. Lleva más de 90 años haciéndolo, desde que un médico se lo recomendó para tratar la anemia.



También complementa su consumo de proteína pura con porciones de carne molida cruda.



Disfruta además de la pasta y le gusta desayunar con leche y galletas.



Esta semana, el libro Guinness de Récords confirmó que Morano, nacida el 29 de noviembre de 1899, es la única persona que queda en el mundo cuya vida abarca tres siglos, según la publicación de BBC Mundo.



Contrariamente a lo que muchos médicos recomiendan, Morano come pocas verduras.



Su predilección por el dulce se extiende a un chocolate de vez en cuando y puré de manzana.



Las amistades que la visitan muchas veces llegan con una torta típica italiana rica en mantequilla y huevos, así como con Pannetone y Pandoro, postres navideños tradicionales.



Tampoco le falta de vez en cuando un vaso de brandy casero.



En un reportaje que le hizo el diario New York Times en 2015, Morano atribuyó su larga vida a ser independiente. Su gran amor no regresó de la Primera Guerra Mundial y, en 1926, se casó con otro hombre que resultó ser violento. Lo abandonó en 1938. Tuvieron un hijo que murió en la infancia.



Después de su separación, tuvo muchos pretendientes pero nunca más volvió a casarse. "No quise estar dominada por nadie", dijo al New York Times.



Morano nació en el pueblo de Civiasco, en la región de Piamonte en el norte de Italia, el mismo año en que Guglielmo Marconi trasmitió la primera señal de radio a través del Canal de la Mancha, 1899.



Fue una de ocho hijos, tuvo tres hermanos y cuatro hermanas a quienes sobrevivió. Tuvo que trabajar en una fábrica de hacía sacos de yute y, luego, de cocinera.