Moldiz cree que cayó por "conspiración invisible"

El exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, que renunció al cargo tras la fuga del empresario peruano Martín Belaunde, reconoció que su principal error fue ejecutar reformas en la institución verde olivo con "radicalidad y sin medir los tiempos". Cree que esto pudo haber provocado una "conspiración invisible" en su contra.



Moldiz, en entrevista con PAT y citado por ANF, señaló que en su corta gestión de cuatro meses al frente del Ministerio de Gobierno observó varias muestras de corrupción en la Policía por ello planificó reformas de ejecución inmediata y a largo plazo.



"Cometí un error, y es el no haber tenido en cuenta los tiempos y los ritmos. Creo que tiene que ver con la radicalidad con que enfrento las cosas en mi vida. Tuve un discurso firme desde el primer día de mi encuentro con la Policía", manifestó.



Según explicó la exautoridad, fueron medidas que provocaron la molestia al algunos grupos de la institución encargada del orden, que incómodos por los cambios y por los procesos disciplinarios, decidieron utilizar la fuga del peruano Martín Belaunde para propiciar su destitución.



"Casi en nueve años de este proceso (el gobierno de Morales) fueron como 5.000 policías los que pasaron a diferentes procesos disciplinarios. Hablamos de por lo menos 500 por año", indicó.



"En los cuatro meses que estuve fueron casi 500 policías los sometidos a procesos internos. Y esto no gustó a mucha gente. Eran de todas graduaciones ya que hay mucha indisciplina", aseguró Moldiz a tiempo de añadir que a la par pudo comprobar que existen buenos agentes dentro de la institución.



El exministro sostuvo también que aún existen muchas verdades entorno a su renuncia, las cuales podrían aparecer en un libro de su autoría. "Algun día escribiré con mayor claridad. Tengo la película bastante clara. Quiero ser prudente en este momento pero es evidente que cuando yo digo que la mejor conspiración es la que no se ve, y esta fue una de ellas, lo estoy diciendo con conocimiento de causa", aseveró.