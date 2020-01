Incendio elimina material electoral en la ‘Gabriel’

Un voraz incendio se desató a la 1:50 de esta madrugada en instalaciones de la Corte Electoral Permanente (CEP) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) destruyendo el 100% del material que iba a ser usado en los comicios para rector de la próxima semana.



Los bomberos batallaron varias horas para controlar el siniestro usando alrededor de 5.000 litros de agua para enfriar el ambiente, constatando que no quedó ni una papeleta o ánfora que pueda ser utilizada.



Las causas de las llamas no se han establecido, pero todo apunta que se trató de un sabotaje, pues horas antes un grupo de estudiantes que se oponen a que se realice en acto electoral se habían manifestado en el campus universitario.



Según el vocal de la CEP, Roberto Rojas, a las 11:00 han sido convocados a una reunión para determinar si sigue en pie la fecha o se la pospone por falta de material electoral, aunque aún falta una partida de cinco paquetes que hoy debe entregar la imprenta.



“Alrededor de las 23:00 de ayer vi un grupo de alumnos que intentaban tomar el edificio de la CEP pero fueron persuadidos de que no lo hagan, luego nos encontramos con este incendio, habrá que analizar qué haremos con las elecciones”, dijo Rojas.



Para que se lleve adelante el proceso eleccionario del 13 de septiembre se precisan 85.000 papeletas y 500 ánforas, las mismas que pueden volver a ser imprimidas en los siguientes días.