Chile anticipa respuesta contundente a los alegatos de Bolivia

Tras la conclusión de los alegatos del equipo jurídico boliviano, el agente chileno, Felipe Bulnes, declaró, al salir de la sesión del tribunal de La Haya, que Bolivia no centró su exposición en la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y adelantó que presentarán una respuesta contundente.



“Tengan la plena confianza de que Chile va responder el día de mañana con contundencia a lo que ha sido la presentación de Bolivia”, anticipó Bulnes en conferencia de prensa transmitida por Televisión Nacional de Chile.



El agente chileno dijo que los alegatos del país se centraron en la salida soberana al mar y no en la competencia del tribunal de La Haya para tratar la demanda boliviana.



“Bolivia insiste en tratar el fondo de la discusión, los méritos o falta de méritos de su caso. Pero por la vía de tratar el fondo, elude la discusión que se está sosteniendo en la corte. La discusión no son los méritos del caso de Bolivia sino que la corte de La Haya no tiene jurisdicción”, dijo Bulnes.

El agente chileno aseguró que el Tratado de 1904 y el artículo VI del Pacto de Bogotá no se pueden modificar y respaldan la postura chilena. “El Tratado de 1904 y el artículo VI del Pacto de Bogotá es una realidad que no se cambia en virtud de las palabras ni tampoco se modifica en virtud de silencio o afirmaciones”, dijo.



Bulnes acusó al país de intentar desconocer el Tratado de 1904 e indicó que el mismo da por cerrado la cuestión del acceso al mar para Bolivia.



“Bolivia equivoca en los hechos, no reconoce ni adjudica el Tratado de 1904 aquel carácter que efectivamente tiene ese tratado, en cuanto que Chile ha dicho y sostiene el acceso que Bolivia tendría al mar, es un acceso no soberano”, explicó.