Leopoldo: "Esto ha sido planeado, pensado y ejecutado por el Gobierno"

Se mostró tranquilo en todo momento. Leopoldo Fernández asumió con calma la declaratoria de culpabilidad y los 15 años de cárcel que este viernes fijó en su contra el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz. Su defensa anticipa que apelará el fallo.

"Yo señalé hace un tiempo atrás que no iba a aceptar ni siquiera un año de condena, que estoy tranquilo y consciente de que no soy culpable de los delitos que me han acusado", aseveró el exprefecto de Pando, que fue procesado por la "masacre" en Porvenir el 11 de septiembre de 2008, donde murieron 13 campesinos y normalistas.

Acompañado por su familia, la exautoridad regional no aceptó ninguna pregunta de los periodistas y se limitó a pronunciarse sobre el dictamen. "Es muy fuerte la presión del Gobierno hacia el poder judicial, no quiero ponerme en los zapatos de los jueces, no quiero juzgarlos", agregó.

Junto a él también fueron sentenciados Herman Justiniano a ocho años, Edwin Ventura nueve años y Marcelo Mejido cinco años. Al ser conmutable la pena con los 8 años de detención, dos quedarán libres y uno debería permanecer un año más encerrado, al igual que el exprefecto.

"Es inocultable la injerencia política en este proceso, desde el inicio, incluso antes que ocurran los hechos el 11 de septiembre de 2008. Esto ha sido planeado, pensado y ejecutado por el Gobierno de don Evo Morales y su principal ejecutor fue el exministro Juan Ramón Quintana", denunció el principal acusado.

Resaltó que "tengo la serenidad, gracias a Dios, que me da la conciencia, el apoyo de mi familia y del país en su conjunto, que más dejó de expresarse sobre la inocencia de mi persona", mientras que el miércoles recién se conocerá de forma completa el veredicto de la instancia judicial.