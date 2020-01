Dirigencia del MAS admite debilidades y culpan a infiltrados

Existe molestia en la dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS). Consideran que hay mandos medios que buscan ‘hacer quedar mal’ al presidente Evo Morales. El tema será debatido en el congreso nacional que tendrá lugar en Montero (Santa Cruz), entre el jueves 15 y el sábado 17.“Hay gente que entra por entrar o quizá son funcionarios para hacer quedar mal al Gobierno. Hay funcionarios que se están infiltrando para hacer daño a la gestión”, declaró a EL DEBER Leonilda Zurita, una de las dirigentes nacionales.Las comisiones orgánica y política del ‘instrumento político’ analizará medidas para ‘cernir’ a quienes afectan la imagen del primer mandatario. No se mencionan a ministros o viceministros, porque dejan los cambios en manos de Morales.La vicepresidenta del MAS, Concepción Ortiz, explicó que “hay ciertos técnicos que no están trabajando como nuestro presidente; eso se discutirá internamente”. Enumeró los casos Fondo Indígena, CAMC, Epsas y ahora la certificación de la compañía aérea LaMia como algunas ‘debilidades’ y advirtió con expulsar a malos funcionarios.La responsable del área económica del oficialismo y senadora, Nélida Sifuentes, manifestó que “todos atacan a nuestro presidente, no al alcalde que ha robado o funcionario que ha cometido un error”. Mencionó que exmilitantes del MNR, MIR y ADN se inscribieron al MAS y ahora ocupan espacios de poder y decisión.“Muchos de los que ocupan cargos vienen de esa mafia de mañudos, de corruptos y dañan al presidente Morales. Se han cambiado y están inscritos en el Movimiento Al Socialismo”, agregó la dirigente.El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, ante las críticas por los casos Epsas y LaMia, sostuvo que los opositores “tratan de aprovecharse de los errores e improvisaciones de los funcionarios de nivel medio que, claro, no tienen perdón, para vincular al presidente”.La oposición cuestiona que Morales ‘no sepa’ de algunas cosas que suceden en el país