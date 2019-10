"Corrida de tampones" en Argentina genera risas en las redes sociales

Una gran humorada atrapó este martes las redes sociales en Argentina, donde algunos medios informaron sobre la supuesta escasez de tampones, calificada por el secretario de Comercio como "una especie de corrida contra el tampón, inducida por una operación mediática".



Con memes y juegos de palabras de distinto tono, el hashtag #CorridaDeTampones en Twitter era un hervidero en ingenio de ironías y montajes sobre un tema que está desde la semana pasada saltando de las páginas de noticias generales a las de política.



Según algunos medios, en sectores de Buenos Aires se registró la falta de los tampones en pleno periodo de verano.



Entre los mensajes bajo el hashtag que marcaba la tendencia el martes, @Lucas_Parga lanzó: "Seguro que la #CorridaDeTampones se produjo porque no estaba todo en regla. Que solucionen esto urgente o acá va a correr sangre".

Aunque en algunos grandes supermercados y cadenas de farmacias no se encontraba este artículo femenino, en otras había de marcas locales y en varios comercios del centro de la capital los anaqueles contaban con la oferta normal de este producto.



Ante la recurrencia del tema en los noticieros de televisión, radio y en los principales diarios del país, Augusto Costa, secretario de Comercio de la presidenta Cristina Kirchner, atribuyó la falta parcial de este producto a una campaña para "deslegitimar el sistema de administración del comercio exterior".



"Lo que pasó con los tampones es que en el mes de diciembre no se pudo abastecer de este producto las góndolas (anaqueles)", por problemas básicamente de logística, informó el secretario de Comercio.



"No tenía que ver con trabas a las importaciones", explicó el funcionario a radio del Plata. "Fue una especie de corrida contra el tampón, inducida por una operación mediática", remató Costa.



En Argentina impera desde 2011 un control de venta de divisas para la ciudadanía y los importadores.



En enero de 2014, las autoridades flexibilizaron el cepo cambiario al limitar la compra a 2.000 dólares mensuales o el equivalente al 20% de los ingresos, en medio de una creciente incertidumbre sobre sus finanzas.