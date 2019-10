54% de los chilenos siente como una "derrota" el fallo de La Haya

Una encuesta realizada por la Universidad del Desarrollo de Chile reveló que el 54% de los chilenos considera que su país fue derrotado por Bolivia, con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que se declaró competente para dirimir la demanda marítima boliviana.



La encuesta fue difundida por el diario chileno "El Mercurio", cuatro días después de que la CIJ de La Haya rechazara la objeción preliminar presentada por el gobierno de Chile, contra la demanda marítima de Bolivia.



No obstante, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, consideró que "Bolivia no ha ganado nada" con el fallo de la CIJ y que, al contrario, esa determinación trae beneficios para su país.



Según la encuesta, sólo el 19% cree que el fallo es una victoria de los chilenos, y un 27% no quiso o no supo responder al respecto.



La muestra incluyó 408 casos y tiene un nivel de confianza del 95%; y se realizó mediante entrevistas en terreno que se llevaron a cabo en la Región Metropolitana de Chile.



Rechazo al fallo



El estudio también demostró que el 83% de los consultados rechaza el fallo de la CIJ de La Haya y un 14% lo considera justo.



A contramano, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, dijo el concepto de derrota no se aplica a este caso, porque un fallo puede estar abierto a múltiples interpretaciones.



"Esto no es un partido de fútbol", sostuvo en una entrevista con el diario "La Tercera".



En 1825, Bolivia nació a la vida independiente con una costa de aproximadamente 400 kilómetros sobre el océano Pacífico. 54 años después, en 1879, Chile invadió y ocupó por la fuerza el territorio del departamento de Litoral, desde entonces privó al país de un acceso soberano al mar y de un territorio de al menos 120.000 kilómetros cuadrados.



En 2013, Bolivia sentó a Chile ante La Haya, en busca de un "diálogo sincero" para resolver la demanda marítima boliviana.



Chile había objetado en 2014 la competencia de la CIJ para conocer la demanda marítima boliviana, y después de 14 meses, ese tribunal internacional rechazó ese recurso interpuesto por La Moneda.