Confirman cita de Evo con obreros de Enatex

El viceministro de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Martín Bazurco, ratificó que el presidente Evo Morales se reunirá este miércoles con los extrabajadores de la Empresa Pública Nacional Textil (Enatex), que rechazan el cierre de esa factoría.



"Hoy se va a reiniciar el diálogo que hemos establecido con representantes, con los trabajadores que se ha iniciado la semana pasada y que ha entrado en cuarto intermedio", explicó en conferencia de prensa.



Dijo que el diálogo será "franco, abierto y sincero", en el que las autoridades expondrán la promulgación del Decreto Supremo 2765, que establece que Enatex se convertirá en un Centro de Servicios Tecnológicos y que operará dentro de 60 días.



Convocó a los representantes de los trabajadores de Enatex para que asistan al diálogo con el presidente Evo Morales y dijo que no tiene marcha atrás la decisión esa decisión del Gobierno.



"Hay que decirlo con toda claridad que la decisión que se ha tomado de transformar Enatex al Servicio Nacional Textil, es una decisión que no tiene marcha atrás, no ha sido una decisión improvisada se ha meditado muy profundamente y como se ha dicho es importante que precautelemos los recursos naturales", complementó.

