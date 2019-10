Costas promete batalla por la alcaldía cruceña

El gobernador cruceño Rubén Costas aseguró este sábado, en el Congreso Departamental de Demócratas, que el próximo alcalde de Santa Cruz será el candidato que presente su partido. Con esta determinación, Demócratas rompe su alianza con Santa Cruz Para Todos, que consistía en no presentar candidato en las pasadas elecciones.



Costas explicó: "no queríamos dividir el voto de los cruceños porque no queríamos tener a un adversario como alcalde de Santa Cruz".



Pero ahora, el gobernador cruceño y líder de Demócratas manifestó que no hay duda de que el próximo alcalde cruceño será de su partido.



"El próximo alcalde de Santa Cruz será un Demócrata y el próximo presidente de Bolivia también será un Demócrata", dijo Costas en su discurso inaugural en el congreso y el público lo ovacionó.



Tras las declaraciones del alcalde cruceño Percy Fernández sobre su apoyo a la re-reelección del presidente Evo Morales, Costas dijo que como demócrata respeta su decisión, pero no la comparte.



Referéndum



Costas explicó que apoyarán la campaña por el no en el referéndum del 21 de febrero y dijo que desplegarán una estrategia similar a la que hizo Chile en 1998 contra el dictador Augusto Pinochet.