Gana medalla de plata y le piden matrimonio

La deportista china He Zi, de 25 años, llegó al podio y recibió la medalla de plata por su exitosa participación en el salto de trampolín de tres metros. Pero no sería la presea su única alegría.



Su novio, Qin Kai, también experto en clavados, se acercó a ella tras que le entregaron la medalla y en ese instante se se arrodilló, le dedicó unas palabras y le pidió matrimonio.



Entre lágrimas, He Zi se puso el anillo, respondió con un sí y terminó abrazada a su pareja.



El nadador, que logró una medalla de bronce en los saltos sincronizados, y su futura esposa, no solo recordarán Río 2016 por sus logros deportivos, también porque ese fue el escenario donde se prometieron amor para el resto de sus vidas.



Las imágenes del momento, han dado la vuelta al mundo. Míralas en el video que encabeza esta nota.