Policías intentaron echar a huelgistas de la normal

Un grupo de policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) intentó desalojar por la fuerza a estudiantes que protestan para exigir ser inscritos en la Normal Enrique Finot pese a la falta de cupos.



Los postulantes a la escuela superior de formación de maestros continúan bloqueando las puertas de la institución educativa desde las primeras horas de la mañana.



Hubo resistencia por parte de los estudiantes, que se niegan a levantar sus medidas de presión, esto provocó la intervención de la Policía que, haciendo uso de la fuerza, intentaron desalojar a los protestantes; sin embargo, los aspirantes, la mayoría mujeres, no lo permitieron y los policías abandonaron el lugar.



Estudiantes se entierran



Este lunes, al menos cinco alumnos decidieron enterrarse en las instalaciones bajo la intemperie. La medida extrema no duró mucho, en menos de una hora los sepultados abandonaron la cavidad en las que se encontraban.



Ulises Zurita, vocero de los protestantes, dijo que son alrededor de 250 los estudiantes que obtuvieron la nota arriba de 51 en la prueba de ingreso, pero que no obtuvieron un cupo. De esa cantidad, 50 están protestando para pedir que la normal les permita estudiar y que se abran más espacios para nuevos normalistas.



Una de las estudiantes que se encuentra sepultada aseguró que permanecerán en la medida extrema hasta las últimas consecuencias, mientras las autoridades del Gobierno atiendan sus demandas y acepten abrir nuevos cupos que permitan a los estudiantes acceder a la formación escolar.



El Gobierno no abrirá más cupos



El ministro de Educación, Roberto Aguilar, ratificó el miércoles 11 de marzo que no abrirán más cupos para el ingreso a las escuelas superiores de formación de maestros, porque los espacios fueron calculados con anticipación de acuerdo con la necesidad de docentes que se tendrá dentro de cinco años.



"La respuesta del Ministerio de Educación que hicimos pública y mediante cartas individualmente no se van abrir más cupos", dijo la autoridad en la oportunidad.