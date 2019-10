COB no permitirá ampliar el plazo para retroactivos

El secretario ejecutivo de la Central Obrera de Bolivia (COB), Juan Carlos Trujillo, advirtió el jueves que ese sector no permitirá que el Ministerio de Trabajo amplíe el plazo para que los empresarios privados paguen el retroactivo del incremento salarial, el que vence el 31 de mayo.



"No vamos a aceptar ninguna ampliación de plazo. Los empresarios privados están emitiendo ya los preavisos de despido, están entrando a un retiro masivo, y todavía tienen ese descaro de pedir ampliación, eso no lo vamos a aceptar", dijo.



Denuncian despidos masivos



El dirigente denunció que existe un "retiro masivo" de trabajadores, principalmente en Oruro, por lo que calificó de "descaro" la actitud de los empresarios privados, que pidieron un plazo de tres meses para pagar el retroactivo del incremento salarial al 1 de enero de este año.



Trujillo anunció que se prevé denunciar el retiro masivo de los trabajadores ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT), porque ya se tienen pruebas sobre la emisión de preavisos de despido.



No descartan marchas en defensa de trabajadores



Adelantó que "en los próximos días" se convocará a un ampliado nacional de la COB para evaluar la situación y adoptar medidas de presión "si es necesario", y defender los derechos laborales de los trabajadores del país.



"Y si esto va a desbordar en un conflicto, va desbordar, no hay ningún problema", enfatizó.