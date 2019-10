Arce anuncia proceso a la Alcaldía de La Paz

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, ratificó el domingo que ese despacho iniciará un proceso judicial a la Alcaldía de La Paz por usurpar competencias en el cobro del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, en apego a una resolución del Tribunal Constitucional que le dio al gobierno central la competencia en el cobro de ese tributo.



En una entrevista con los medios estatales, Arce explicó que esa decisión tiene que ver fundamentalmente con la legalidad.



"Pero este tema de que está usurpando competencias del gobierno nacional es donde le vamos a iniciar un proceso a la Alcaldía de La Paz porque no puede ser que quiera tener una competencia claramente del gobierno nacional", remarcó.



El ministro de Economía denunció el jueves pasado que el incremento del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, que aprobó el Gobierno Municipal de La Paz, incurre en una ilegalidad constitucional porque invade competencias del Órgano Ejecutivo, al grabar las trasferencias por "leasing", y afirmó que no midió el impacto que tendrá esa medida sobre la economía de los paceños.



Arce dijo que el Ministerio de Economía envió un informe técnico a la Alcaldía de La Paz, antes de que apruebe el "impuestazo", en el que hizo dos observaciones a la norma, una referida a la invasión de competencias y otra referida a que no midió el impacto social y económico.



Aclaró que el Ministerio de Economía en ningún momento avaló la aprobación del "impuestazo" municipal, como se quiso hacer creer desde esa entidad, porque subir tributos es una atribución que se enmarca en su autonomía, siempre y cuando no invada competencias nacionales o departamentales.