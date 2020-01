No darán los nombres de involucrados en 'papeles'

Lenny Valdivia, ministra de Transparencia , señaló que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sigas en ingles) no está en condiciones de emitir al Gobierno la información solicitada sobre las empresas nacionales involucradas en los Panamá papers.



Mireya Walker, vicepresidente de la ICIJ informó a través de un comunicado que estos datos filtrados aun no fueron verificados periodísticamente, explicó Valdivia.



"Nos dicen que no nos pueden dar esa información porque precisamente no ha sido objeto de una verificación a través de un trabajo periodístico", indicó Valdivia en el programa Levántate Bolivia de Cadena A.



Ministra destaca la salud del empresariado boliviano



Valdivia señaló que es importante ser responsable con la información y no prejuzgar injustamente a los empresarios nacionales.



"Hay que tener cuidado con esto, tenemos un sector empresarial sano que acompaña políticas públicas del gobierno nacional, es uno de los cuatro actores estratégicos fundamentales en el Gobierno como generadores de empleo" señaló Valdivia afirmando que "no debería ponerse en duda el actuar o accionar de los empresarios de manera generalizada.".



Según datos revelados por el diario The Irish Time, en Bolivia habría 95 empresas, 18 clientes, ocho beneficiarios y 35 accionistas que están involucrados en el caso de la evasión de impuestos a través de la creación de empresas offshore en lo que se conoce hasta ahora como Panamá Papers la mayor filtración de documentos de la historia.

