Policía despeja la ruta en Montero y va a Yapacani

Un contingente policial encabezado por el comandante departamental, Sabino Guzmán, despejó la ruta al norte, de forma pacífica, en Montero. En este municipio del norte cruceño los transportistas ejecutaban un bloqueo desde el lunes, así como en Yapacaní, Cotoca y el kilómetro 13 de la doble vía a La Guardia.



Guzmán, contactado por el diario EL NORTE, indicó que no fue necesaria la fuerza para persuadir a los bloqueadores. El contingente de aproximadamente 300 agentes está conformado por la mayoría de las unidades policiales y a las 8:15 de este jueves se dirigía a Yapacaní.



En Yapacaní, municipio de la provincia Ichilo, también el transporte pesado inició el bloqueo el lunes y de esa forma desconectó a Santa Cruz con Cochabamba. Este gremio demanda al Gobierno la modificación a la ley impositiva, entre otros puntos.



Wilfredo Guarachi, presidente de de la Cooperativa de Transporte Pesado 6 de Octubre, informó a EL DEBER que el corte de la ruta en el kilómetro 13 de de la doble vía a La Guardia continúa, así como en Cotoca.



Juan Yucra, presidente de la Coordinadora de Transporte Pesado de Santa Cruz, dijo en Unitel que su gremio no ha tenido ningún acercamiento con el Gobierno y que mientras no hay un compromiso firmado de intención de diálogo continuarán con su protesta.