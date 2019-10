El vaso tiene la culpa de que te emborraches

La Universidad de Bristol publicó el resultado de un polémico estudio, que dice que los vasos influyen en la velocidad en la que consumes las bebidas alcohólicas.



Los analistas hicieron una prueba con 160 personas que tenían vasos diferentes y concluyeron que quienes tenían los vasos curvos tomaban más rápido que quienes lo hacían con los vasos rectos.



También compararon si afectaba en algo que los recipientes tenían medidas o no. El experimento revela que los que bebieron de los vasos marcados tardaban un minuto más en tomar la cerveza.



Los investigadores, entre ellos la doctora Angela Attwood, no pueden dar una explicación científica a este comportamiento. Sin embargo, tienen la hipótesis de que en el vaso recto es más fácil hacerse la idea del volumen de alcohol que en una jarra redonda, más ancha y baja.



Tengan o no tengan razón, lo recomendable es que seas responsable y evites consumir bebidas alcohólicas para no lamentarte por nada después.