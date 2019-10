Mesa dice que no es parte de la 'oposición' en el país

El expresidente y actual portavoz de la causa marítima de Bolivia, Carlos Mesa, respondió a los dichos del presidente Evo Morales, señalando que "no estoy en la actividad político partidaria, no soy parte de la oposición organizada, pero sí soy un ciudadano con pensamiento propio".



La nueva respuesta del historiador surge ante las afirmaciones del primer mandatario, que en la víspera señaló: "No puedo creer que un expresidente, un exvicepresidente, un hombre inteligente esté con Sánchez Berzaín. Eso me preocupa, cómo hombres inteligentes puedan estar dirigidos por Sánchez Berzaín desde EEUU, no lo puedo entender".



"No necesito la dirección, ni el impulso de nadie para asumir mis ideas y defender mis convicciones, como lo he hecho durante toda mi vida", agrega la publicación de Mesa, que abiertamente dijo en varias oportunidades que opta por el "No" a la reelección de Morales.



Concluye diciendo: "Confío en que en un espíritu plural sea posible que las diferencias legítimas sobre nuestro presente y nuestro futuro se debatan en un ámbito respetuoso, en el que la única fuerza utilizada sea la de las ideas y los argumentos".



En los últimos días el expresidente estuvo envuelto en varias polémicas, debido a las menciones del presidente, del vicepresidente Álvaro García Linera, y del ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, que dijo que podrían abrirle un juicio de responsabilidades, lo que fue desvirtuado casi de inmediato por el Ejecutivo.