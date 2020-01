Martínez: “Siempre hubo boicot de Revilla y Patzi”

¿Fue un problema para el Gobierno haber perdido la Gobernación de La Paz, que ahora está a cargo de un ex ministro del MAS?

En realidad el Gobierno ha trabajado con quienes han tenido la voluntad de dar señales de trabajo conjunto. En el país, gobernaciones que hasta hace poco se resistían a hacer trabajos conjuntos, en los últimos años, apostaron a hacer cosas. Por ejemplo, en Santa Cruz, las ferias internacionales. Hay un alcalde que no es del oficialismo, pero que militantemente trabaja con el Gobierno. Esta es la lectura que creo que le hace falta profundizar a las autoridades del gobierno departamental y de la Alcaldía paceña, porque simplemente atrincheraron su posición en la polarización política y no en sacar los beneficios de las políticas nacionales.

¿No quisieron trabajar?

Siempre hubo un boicot de parte de Luis Revilla y de (Félix) Patzi, porque saben que si hay mayores obras de megaproyectos el rédito político irá para el Gobierno que tuvo la capacidad de cimentar un nuevo estilo de gestión.

Patzi y Revilla no descartan una carrera presidenciable, el alcalde en un proyecto a largo plazo y Patzi, en uno a más mediano plazo.

Seguro, no me queda duda.

Ven que el MAS está de bajada. ¿Será así y en qué medida eso los acerca o aleja?

Vivimos una democracia absolutamente plena y creo que hay proyecciones para cada liderazgo emergente en el país. Pero una cosa es desear y otra es tener la realidad. ¿Podrán ser valorados por su comunidad ciudadana, obviando las obras que hace el Gobierno? Creo que no.

¿Y si lo hacen?

A mí me preocupa algo. Fiestas julianas, el alcalde Revilla en Santa Cruz manifestando que quiere gobernar en un territorio con esas condiciones, en ese ambiente, y seguramente se refiere a otras cosas más. Todo en pleno mes juliano, cuando debes estar en tu territorio y mucho más si tienes pretensiones presidenciales. Las realidades están establecidas claramente en el ámbito de jurisdicción municipal. El mayor desafío de las capitales es la modernidad, y los alcaldes deben estar 100% en eso.

¿Y el gobernador?

Peor. La famosa tercera vía, cuando creo que no entiende ni el tercer estamento de su Gobernación, no nos marca una claridad de horizonte, de qué Estado estamos hablando. El MAS perdió, pero alguien que estuvo con nosotros está ahí, seguramente porque tuvo la capacidad de arrastrar y de tirar a oficialistas, porque muchas veces en campaña anunció que se hacía autoridad para hacer viable algunos proyectos rurales, principalmente, que al ser ex militante y/o ex partidario, podía tener resultados. Amén de esto, la comunidad deberá juzgar si son o no son presidenciables.

Revilla dijo que la relación con el oficialismo es un poco esquizofrénica, que con ministros como Carlos Romero funciona bien y con otros, no. Habla de sectores sociales que buscan su revocatorio. ¿Es así?

Las obras grandes para La Paz tienen que ver con atribuciones compartidas, ¿por qué no trabajará con los otros ministros? Yo en lugar de Revilla, si no tengo capacidad ni la iniciativa de aportar nuevos proyectos, por lo menos invitaría a Santa Cruz. La región más polarizada con el Gobierno, asaltó instituciones, provocó conflictos buscando un golpe cívico prefectural, se abrazó hasta del terrorismo para mostrar sus diferencias con el Gobierno, pero los resultados políticos configuraron un nuevo escenario. Y, a partir de ese resultado, aceptaron nuestra convocatoria, eventos internacionales, vemos a Percy Fernández señalando que Evo Morales es el mejor presidente. A un Rubén Costas, aunque reticente, pero que estuvo presente en eventos internacionales por conminatoria de la comunidad ciudadana. Hay un ego de sobredimensionamiento de importancia, cuando desde la humildad podrían trabajar mejor con un Gobierno que marca historia.

¿El MAS busca que en La Paz haya revocatorio de mandatos de Revilla y Patzi?

No creo que haya esta urgencia. Las contradicciones y los escenarios en su jurisdicción día a día tendrán que verlas, tanto Revilla como Patzi, con la presencia de la primera fuerza política del país en las asambleas departamentales y concejos. Se hace política con polaridad, criticando capacidad de gestión y si en esta se muestra con resultados. Si no hay gobierno municipal con iniciativas, más allá de heredar una gestión, es natural que esas instancias debatan.

¿Revocatorio, opción?

Una institución, que puede darse en condición de evaluaciones políticas, la comunidad ciudadana evaluando gestión. Si tienes un resultado por encima de lo regular seguramente sería una aventura proceder, pero si va mal, será una necesidad ineludible.