¿La lentitud de internet te desespera? Estos efectos puede tener en tu cuerpo

Seguramente alguna vez te ha pasado que en ese momento clave de la serie o película que estás viendo por internet, o justo cuando estás a punto de enviar ese email tan importante que no podía esperar, tu conexión se pone lenta. Te enojas, te desesperas y quizás hasta das un grito, pero ¡detente! puede ser perjudicial para tu salud.



Según ha publicado la BBC Mundo, de acuerdo con el informe "Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe", elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en 2015, Bolivia se sitúa en el segundo puesto con 2,57 de banda ancha global (en megabits) de los países de la región donde la internet funciona con mayor lentitud. Venezuela ocupa el primer lugar y Perú el tercer puesto.



Pero más allá del lugar donde ocurra, o de qué consideremos una conexión "rápida" o "lenta", la reacción de frustración, rabia o angustia tiene efectos sobre nuestro cuerpo, enfatiza el artículo de la BBC.



Efectos fisiológicos

El neuropsicólogo David Lewis lleva tiempo estudiando cuáles son los efectos de la lentitud de internet en la salud física y mental. Y, para ello, en su laboratorio Lewis realizó un experimento: le pidió a un grupo de voluntarios que rellenaran una serie de formularios, luego de ralentizar -a propósito- su conexión a internet hasta hacer que esta fuera "dolorosamente lenta".



Monitoreando variables como el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, los científicos fueron capaces de medir "los efectos fisiológicos de forma exacta", le dice a la BBC.



"A medida que los voluntarios se desesperaban al no poder descargarse el archivo en el tiempo necesario para rellenar los documentos, el ritmo cardíaco y la presión arterial aumentaba, y también lo hacían sus niveles de estrés fisiológico", asegura.



De hecho, continúa Lewis, "manifestaron signos físicos de ansiedad y, muy a menudo, de rabia y una enorme frustración".



Varios factores

Lewis dice que el estrés es "multifactorial". Pero para el neuropsicólogo la lentitud de la conexión a internet es un tema "preocupante", pues nos puede provocar "niveles muy altos de estrés que no son buenos para la salud".



La compañía de telecomunicaciones Ericsson también investigó el tema para el caso de la conexión vía celulares, midiendo parámetros como la actividad cerebral, el movimiento ocular o el pulso cardíaco.



En su "Informe de Movilidad" de este año, publicado el pasado mes de febrero, dice que cuando experimentamos una conexión de internet lenta en nuestro celular llegamos a sufrir la misma sensación de horror que cuando vemos una película de miedo". O los mismos niveles de ansiedad que cuando tenemos que resolver una difícil ecuación matemática.



De acuerdo con el análisis que elaboró el laboratorio de la empresa sueca -Ericsson ConsumerLab- cuando esto sucede, el ritmo cardíaco aumenta, a nivel promedio, un 38%.



Ysi lo que estamos haciendo es ver un video y la conexión va lenta, los niveles de estrés pasan de un 19% a un 34%, concluye el estudio.



En otras palabras, aunque internet nos facilita la vida en muchos sentidos, también puede llegar a complicárnosla enormemente, lo mejor es aprender a cultivar la paciencia, puntualiza el artículo en cuestión.