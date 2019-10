Gobernador de Beni sube ocho veces su patrimonio

El patrimonio del Gobernador de Beni, Álex Ferrier, creció ocho veces, de 3.006.800 de bolivianos declarados en 2014 a 24.8000.000 bolivianos que reportó en 2015, según una denuncia realizada por el diputado de Unidad Demócrata (UD), Rodrigo Guzmán.



Los documentos presentados muestran que la autoridad regional admitió tener una deuda de un millón de bolivianos, pero que pese a eso incrementó sus pertenencias, siendo la autoridad con más recursos en un cargo departamental.



“¿Cómo es que una persona que tiene un sueldo promedio de alrededor de 10.000 a 11.000 bolivianos, puede acumular 21 millones de bolivianos sólo en un año? ¿Cómo es que esta persona puede aumentar su patrimonio en un 600 por ciento?”, increpó el opositor en rueda de prensa.



El opositor anticipó que presentará dicha "irregularidad escandalosa" ante el ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción para que, dentro de sus atribuciones, pueda promover una investigación.



Declaraciones juradas de 2014 y 2015:,



Guzmán dijo que, de confirmarse los montos, Ferrier habría cometido el supuesto delito de “enriquecimiento ilícito”, por no existir una explicación lógica para que la suma declarada en mayo del pasado año subiera de tal forma hasta esta gestión.



“No vamos a permitir que estos documentos de declaraciones juradas se pierdan o lo escondan. A mí no me cabe en la cabeza que una persona pueda generar en un año 21 millones de bolivianos y si tiene la fórmula mágica pues que nos enseñe para que saquemos de la pobreza a todos los bolivianos”, concluyó Guzmán.



Video de la denuncia del opositor: ,