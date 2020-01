Le disparan a una mujer en la puerta de su casa

Al promediar las 20:00 de anoche una mujer fue victimada en la puerta de su domicilio en la calle Moldes, por la zona de ex barrio Lindo. Giovanna Limachi llevaba 25.000 dólares. Dos sujetos en una motocicleta llegaron hasta el domicilio y la interceptaron. Uno disparó a la víctima. Se llevó la cartera y un celular.



El taxista Rodrígo Salazar, que había alzado a esta pasajera junto a otra mujer y un hombre de la feria Barrio Lindo, comenta que llegaron al destino y comenzaron a descargar mercadería que consistía en televisores, licuadoras y otros electrodomésticos.



No se percataron de la presencia de un hombre que llegó con el rostro descubierto y le apuntó directamente a Jovanna Mónica Limachi (38) en el interior de su casa. Se llevó la cartera y el celular de la mujer. De inmediato la llevaron a una clínica, porque todavía se encontraba con vida, pero estaba inconsciente.



La Policía acudió al lugar y ha tomado declaraciones hasta la madrugada, por lo que hoy continuarán con esta investigación. El fiscal José Parra llegó bien temprano a ver la zona para recabar más información. Se presume que los maleantes se llevaron $us 25.000.