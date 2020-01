Evo teme que Chile nos dé puerto solo para 'bañarse'

El presidente Evo Morales exteriorizó uno de sus temores ante la posible victoria en la demanda marítima frente a Chile ante La Haya, que ese país entregue a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico inútil para el comercio y que solo sirva para "bañarse".



"Conociendo a los chilenos, si nos dan salida al Mar, nos van a dar Mar para bañarnos y no para megapuertos", explicó el mandatario durante su discurso en Okinawa, Pando, como parte de una charla que tuvo con el expresidente del Perú, Ollanta Humala.



Quizá como "secreto" y en "reserva", Morales contó que "el presidente de Perú me dice que cuando ganen a Chile el tema del Mar, ahí ustedes van a hacer su megapuerto, entonces yo decía hay que hacer un megapuerto en Perú porque por ahí va a salir miles, millones de toneladas de productos hacia otro continente y el presidente Humala me dice que cuando Chile les va a dar su salida al Mar, ahí ustedes van a hacer sus megapuertos, en vano me están pidiendo que yo haga megapuertos".



Sin embargo, antes de esa posible salida al Pacífico, la máxima autoridad reivindicó la importancia del proyecto bioceánico que esta a punto de concretarse y que beneficiará a seis países de la región, Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay y parte de Argentina.



"Quiero confesar algo, una vez ya dije, el presidente Ollanta Humala me dijo, ustedes tal vez van a tener salida al Mar por Chile, Chile les va a dar salida al Mar, yo dije, puede ser, pero es más importante este tren bioceánico, no solamente para los tres países, Brasil, Perú y Bolivia sino también eso va a ser para seis países, por río Paraná-Paraguay y por ahí se van a beneficiar otros tres países más", explicó.