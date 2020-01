Reymi presenta demanda penal contra Quispe

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, asumirá acciones penales contra el diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, que en la víspera denunció un "fraude" en la libreta de servicio militar de la autoridad, que tiene el mismo número de un documento correspondiente a otra persona.



"Ya el año 2008 el Ministerio de Defensa dijo que es legal, este llunku ha reproducido el informe que nos ha pedido, pero sin decir que una es la nota de extensión y otra la de redención. Gary Prado dijo que sí es su firma y que sí se extendió mi libreta de servicio militar", aseveró el titular en conferencia de prensa.



"Ferreira no ha ido al cuartel, no ha prestado su servicio militar, es un

omiso desertor", aseveró ayer Quispe. Según un informe del comandante de la Región Militar No 8, coronel Jaime Tristán, la libreta No 011871 se encuentra registrada a nombre de Ferreira y de Alberto Guzmán Forenza.



El ministro explicó que "el año 2008 se establece que ambas libretas son originales, se establece que la libreta de extensión militar son legales (...) Una es libreta de redención y la otra es de extensión, totalmente diferentes, que sea el mismo número de serie diferente no quiere decir que es la misma, el que se toma en cuenta es el número de matrícula".



Ferreira calificó a Quispe de "lunku de la embajada de los Estados Unidos" y dijo que el asunto está de "buen tamaño". Instó a que "ese cobarde haga su denuncia, su querella, y aunque no lo haga, igual yo voy a tomar medidas de tipo penal contra el por denuncia falsa, difamación, calumnia, injuria y hasta por discriminación porque no se puede mentir de una forma tan artera".



Precisó que similar denuncia fue cuando se presentó su candidatura a rector de la UAGRM y reiteró: "Yo lo voy a demandar, tengo grabaciones en las que me llama de perro y otro tipo de cosas, ese infeliz me va a demostrar porque ya está bien de tanta mentira, tanta calumnia".