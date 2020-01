Percy habla de Costas y se desata disputa verbal

Todo comenzó la tarde del miércoles, mientras la Alcaldía recibía una donación de cámaras de seguridad de China, tramitadas por el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Percy Fernández se quejaba por la sala ínfima elegida para el acto: “No sé qué es este cuarto, este cuartito. (El acto) debió ser hecho con todas las de la ley. Es un honor que usted esté aquí (a Carlos Romero), nos hemos comportado como si fuéramos cunumis, parecemos unos cunumis ‘e mierda”.

Luego de decirle a Romero que Santa Cruz lo quiere mucho, que es un tipo metedor, Percy se acordó de Rubén Costas, del ‘prefectuli’, como lo llama él. “El otro día, el ‘prefectuli’ hablaba de un tema, de pacto fiscal; me tenía histérico el prefecto: ‘pacto fiscal, pacto fiscal, pacto fiscal’. Y yo le aclaré de entrada, en esa reunión, que para mí pacto fiscal es un pacto del fisco, como de los recaudadores”, prologó y luego entró en materia: “Tenía la sensación que nos querían trabuscar los bolsillos. No usted -le aclaró a Romero-, sino nuestro adorado prefectuli. ‘Carajo’, dije yo, ‘no me voy a dejar, no puedo dejarme’, ¿no es cierto ministro?”.

En video: Percy bromea con Angélica Sosa en acto protocolar

Lo que vino luego acabó de prender la mecha de la confrontación entre fuerzas locales. Percy Fernández volvió a elogiar al Gobierno de Evo Morales y se declaró amante del Gobierno central, asumiendo pronto las consecuencias. “Podrán decirme traidor de mierda, ¿y qué? Lo respeto porque es un gobiernazo el Gobierno nacional, y el presidente es un presidentazo, qué tipo lindo es Evo Morales”.

Ayer, luego de recibir medidas sustitutivas a la detención en una audiencia, la dirigencia de Demócratas comenzó a responder a lo segundo, al elogio a Evo Morales. Afuera del Palacio de Justicia, rodeado de micrófonos, Vladimir Peña, secretario de Gobierno, vocero de la Gobernación, no se midió. “Percy y Evo vienen desde 2014 con la alianza ‘Pevo’, se parecen sus administraciones; ambos están cuestionados por la corrupción. No nos olvidemos que el presidente está cuestionado por los escándalos de CAMC, del Fondo Indígena, de los taladros ahora y una interminable lista; no sé si Percy apoya eso. La Alcaldía tiene una lista cada vez más grande de corrupción también”, contestó.

Luego fue más duro y recordó que Percy besó los pies a Goni en el pasado y también profetizó que ni Evo Morales ni el alcalde “pueden ser impunemente poderosos”, que “algún día tendrán que rendir cuentas”.

Su jefe, Rubén Costas, fue más respetuoso. Recordó los méritos de Percy, se refirió a él como “un hombre grande”, como alguien que, al igual que Jorge Landívar, secretario de Comunicación de la municipalidad, habían luchado por pacto fiscal y autonomías cuando eran presidentes del Comité Pro Santa Cruz, por más que en ese momento se haya llamado otra cosa. “Percy tiene, además de los méritos, la esencia misma por la que estamos luchando todos los cruceños. Siempre va a tener un valor especial por esa lucha”, resumió.

Luego hizo comentarios menos comedidos, más parecidos a los de Peña, pero sin nombrar al alcalde. “Nunca he hecho una genuflexión a ningún centralismo, sea neoliberal o sea neopopulista”, dijo y amagó enojarse cuando se le preguntó si se refería a Fernández. “Los principios no se compran por chequera ni con billetera”, agregó sin hablar de Percy.

Segundo tiempo

Hubo una parte de lo dicho por Rubén que le gustó a Landívar. Se alegró que recuerde sus méritos en las luchas autonómicas. Apuntó que fue el ideólogo de recobrar la autonomía municipal y que respaldó, como presidente del Comité, a Óscar Barbery cuando firmó la ordenanza 034/84, que convocaba a las primeras elecciones municipales.

Cuando entró en materia, el que fuera ministro de Informaciones del general Hugo Banzer mostró su experiencia. “Rubén dijo que un demócrata iba a ser el alcalde, me imagino que, como ya no tiene opción a la reelección a la Gobernación, desea ser candidato a la Alcaldía”, razonó con relación a Costas.

Peña no se quedó sin respuesta de Landívar. “No sé por qué se mete cuando no tiene nada que ver en esto”, cuestionó. “Lo que él quiere es granjearse las simpatías de su jefe como una especie de ‘escudero’. Es un muchacho con poca experiencia política”, remató el antiguo adenista.

En el momento en que Peña se enteró de los golpes de Landívar, primero trató de esquivarlos: “Cuando se recurre a la adjetivación, propia del MAS, la política se deteriora. Somos un partido nuevo, queremos hacer una política distinta, una política de quien tiene las mejores ideas y no los mejores discursos”. Luego asumió el golpe, se admitió joven, pero aseguró que tenía 11 años de experiencia al lado de Costas y recitó sus méritos en el interior de Verdes y de Demócratas.

¿Y el pacto?

Pero esto comenzó con una frase de Percy: “Tenía la sensación que nos querían trabuscar los bolsillos”. Peña recordó que esa sensación la tuvo el alcalde hace poco, en una cita convocada por Costas, en la que, según el vocero del gobernador, Fernández “demostró su poco conocimiento de la realidad nacional” y se adscribió a la “tesis del Gobierno”, que asegura que Costas quiere quitarle dinero a Tarija y a las alcaldías. En esa reunión, luego de escuchar a Percy, Costas dijo: “Prefiero que me digan ‘prefectuli’ y no ‘corruptuli’”.

Landívar, sin embargo, recordó que los municipios igual recibieron recortes (al cruceño fueron Bs 400 millones, aproximadamente) y que por orden del alcalde se buscaron salidas creativas para tapar el bache, como el perdonazo tributario. “Buscamos recursos con la cabeza, no extendiéndole la mano a la limosna”, apostilló.

Peña recordó que la fórmula presentada por Costas trata de recortarle recursos al Gobierno central, que hoy controla el 85% del presupuesto, y no a las alcaldías ni universidades.

Cuando se le preguntó sobre el fondo de esta pelea, si Costas iba a ser candidato a alcalde, Peña ni negó ni afirmó. Dijo que el gobernador tiene la mira puesta en construir un proyecto político para las elecciones de 2019. “Por ahora no hay ninguna posibilidad de que se postule para alcalde”, dijo Peña. El “por ahora” vuelve todo relativo y Peña asume que es así, que no hay certezas. “Pueden pasar muchas cosas aún”, respondió.

Sosa pasó un momento incómodo en público

En medio del acto para recibir las cámaras chinas, el alcalde Percy Fernández hizo un alto. “Vaya al baño nomás, Angeliquita. Angeliquita Sosa, la presidenta del Concejo Municipal, está yendo al baño”, dijo en voz alta, ante la risa de los presentes.

Cuando la concejala volvió, el alcalde siguió con la ‘broma’. “¿Ya, arquitecta Sosa?, ¿bien, harto?”, preguntó y Sosa, con el rostro enrojecido, solo asintió con la cabeza. “La pregunta más estúpida es cuando un tipo va al baño -siguió- y si es mujer todavía peor. ‘¿Cómo le fue?’, le pregunta uno. ¿Hizo pis, harto”. Sosa no respondió ya. Miraba su vaso con agua.