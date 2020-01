Tarud señala que Evo es 'generalísimo' de Insulza

"Evo Morales, veo que no solo interviene en asuntos internos de Chile, Argentina y Brasil, también es generalísimo de un candidato en Chile" (sic) escribió en su cuenta en Twitter el diputado de la vecina nación, Jorge Tarud.



Su afirmación tiene lugar en medio de la polémica entre el presidente de Bolivia y el agente chileno ante La Haya, José Miguel Insulza, posible candidato a la presidencia de su país. "Si el hermano Insulza reconoce que hay temas pendientes entre Bolivia y Chile ¿por qué no acepta el diálogo con el Presidente Evo?", preguntó ayer Morales en su Twitter.



¿Será que no tienen argumentos para resolver temas pendientes, o será que nunca quieren resolver temas históricos? (...) ¿O será que el hermano Insulza quiere dialogar de presidente a presidente y no como agente?" (sic), agregó el mandatario nacional.



Esta jornada, mediante la misma red social, Insulza le envió un mensaje a Morales, señalando que: "a Chile primero se le respeta y después se pide diálogo". Sin embargo, sobre la posibilidad de pugnar por la presidencia chilena, sostuvo que "he dicho que estoy disponible, pero no he dicho que proclamo mi candidatura".



