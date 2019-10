Resolución del TSE afectó al 90% de los candidatos de Evo Morales

El presidente, Evo Morales, afirmó que la circular 071 del Tribunal Supremo Electoral (TSE), afectó en 90% a sus candidaturas subnacionales, puesto que no se pudo postular a los asambleístas de la gestión 2010-2015.



Durante la cena de despedida de los asambleístas nacionales del Movimiento Al Socialismo (MAS), el mandatario dijo que no objetó la circular del TSE porque fue esta Asamblea que los designó y cualquier observación era como cuestionar a sus mismos diputados y senadores.



"Lamentablemente las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral más afecta al Movimiento Al Socialismo, hemos respetado. En esa última resolución, en 90% nos afectó a nosotros, hemos aguantado todo por nuestro proceso", manifestó Morales.



En la oportunidad Morales dijo que otra determinación que no le gustó pero tuvo que respetar fue la distribución de escaños, la cual considera que fue sin "criterio territorial".



Finalmente recordó que fueron el primer partido político en pagar una multa por presentar a sus candidatos a la Asamblea Legislativa en un acto de entrega de obras, violando la norma de veda pre-electoral.