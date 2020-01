Costas no viaja a reunión sobre Incahausi en La Paz

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, no participará este martes en la reunión convocada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la ciudad de La Paz en la que se presentará el informe de la consultora canadiense GLJ Petroleum Consultants Ltda. sobre el megacampo de Incahuasi.



En representación del gobernador de Santa Cruz, estarán presentes en el encuentro el secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera, quien encabeza la comisión, el asesor general José Luis Parada, el secretario de gobierno, Vladimir Peña y el secretario de Energía y Minas Herland Soliz.



YPFB citó a las 9:00 de este martes a los gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas, y Chuquisaca, Estaban Urquizu, este último anunció que no asistirá debido a que rechaza el resultado preliminar del informe que concluye que el 100% del megacampo está en territorio cruceño.



Cívicos saludan anuncio



Por su parte, el presidente de Comité pro Santa Cruz, Roger Montenegro, destacó este lunes el informe técnico que define que el reservorio de Incahuasi está en un 100% en el departamento.



"Nos alegramos como Comité Pro Santa Cruz y como pueblo cruceño", dijo Montenegro y agregó que el informe "tiene que ser refrendado por YPFB" para que sea aplicado.



"Estamos como sociedad civil atentos a lo que podría suceder", dijo sobre algunas observaciones que se hizo desde Chuquisaca, el departamento que rechaza el documento.

Crece el rechazo en Chuquisaca



La Mancomunidad de Municipios del Chaco Chuquisaqueño determinó el lunes rechazar el informe de la consultora canadiense Glj Petroleum Consultants Ltd respecto a que un 100% del reservorio de gas de los campos Incahuasi y Aquío estarían en territorio de Santa Cruz.



"Rechazamos contundentemente el informe efectuado por el gobernador Rubén Costas respecto a la participación de los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz de los reservorios de los campos Incahuasi y Aquío", dijo el alcalde de Macharetí, Eduviges Chambaye, según señala un cable de ABI.



La autoridad añadió que el Ministerio de Autonomías aún no emitió un informe respecto a los límites entre estos dos departamentos y que recién se pronunciará sobre el tema en el transcurso de 60 días.



En esa misma línea se pronunció la Federación de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca, declarándose en emergencia y solicitando la presencia de los ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en Sucre.



"No hay en el mapa de Santa Cruz el municipio de Incahuasi, entonces, están confundiendo a la población", dijo el dirigente indígena Estanislao Yarhui.