Fallece Ricardo Ortiz, un gran gestor cultural de la Chiquitania

Con mucha tristeza fue recibida ayer la noticia del fallecimiento de Ricardo Enrique Ortiz Gutiérrez, personaje de la Chiquitania, afincado en San Ignacio de Velasco y reconocido promotor turístico y cultural, además de escritor y luthier, entre otras facetas suyas.



Ortiz, nacido en Santa Cruz de la Sierra, perdió la batalla contra un cáncer de esófago que le había sido detectado en diciembre. Ingeniero civil de profesión, era propietario del Hotel Boutique Parador Santa Ana Chiquitos.

Entre uno de sus principales logros está el de haber sido gestor del lanzamiento mundial de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos como destino turístico internacional, proceso que se inició en 2004 y en el que se involucraron 11 municipios: Santa Cruz de la Sierra, San Ramón, San Javier, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ignacio, San Miguel, San Rafael, San José y Roboré. Este proyecto se hizo realidad en 2006.



Producto de este emprendimiento se revalorizaron las prendas de vestir conocidas como camisas chiquitanas, en cuyo trabajo están involucradas varias familias chiquitanas y son una fuente importante de ingreso en esta zona.

Dos concentraciones

Fue participante activo del Festival Internacional de Música Barroca de Santa Cruz, ya que además compuso piezas que la orquesta de San Ignacio interpretó durante este evento.



Fue un agradecido con este municipio, como lo manifestó en su perfil de Facebook en una ocasión: “Gracias San Ignacio de Velasco, me has dado la alegría de ser luthier, violinista, compositor, actor de teatro, escritor, mesero, cocinero, turismólogo, gestor cultural, etc. Un eterno enamorado de la vida. Es que la Chiquitania es otro mundo, que cuando se te instala en el alma y en el corazón, no te suelta nunca”.



Las redes sociales fueron el lugar donde muchos de sus amigos se despidieron de él. “Estimado amigo, siento mucho su partida de este mundo”, escribió el músico Simón Aguape. “Gracias por todos los conocimientos que me transmitiste”, le dijo la gestora Anne Arrázola