Los X-Men vuelven para luchar contra Apocalipsis

El Profesor X, Magneto, Mística y la Bestia, junto a una decena más de superhéroes, luchan para evitar la aniquilación de la humanidad en la cinta "X-Men: Apocalipsis", que indaga en los peligros de la religión y del fanatismo.



El filme, que se espera que se erija como uno de los éxitos de taquilla y que se estrena el 19 de mayo en Latinoamérica y un día después en España, reúne de nuevo a un reparto de lujo capitaneado por Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, James McAvoy, Hugh Jackman y Nicholas Hoult.



Los personajes de los cómic Marvel se verán las caras con Apocalipsis, el primero y más poderoso de todos los mutantes, que ha sido adorado como un Dios desde el Antiguo Egipto y que, tras cuatro mil años de letargo, se propone acabar con todas la vidas humanas y crear un nuevo orden mundial.



El elenco



El encargado de dar vida al amenazante Apocalipsis es el guatemalteco Oscar Isaac, que le ha cogido gusto a las superproducciones tras su participación en el último largometraje de "Star Wars", "The Force Awakens".



Bryan Singer, que dirige por quinta vez una secuela de esta saga, subrayó en una entrevista con la agencia de noticias EFE que el villano "es un falso Dios" que al actuar con "arrogancia" lleva al mundo a su descalabro.



Plagada de citas bíblicas y con la incorporación de un superhéroe religioso y practicante, el cineasta muestra los riesgos del "fanatismo", situación a la que se llega cuando "la gente está desencantada", y sigue ciegamente a un ser "que reclama que le rindan culto".



La cinta de Marvel también revelará el origen de Tormenta, personaje que Halle Berry llevó a la fama y que ahora interpreta Alexandra Shipp; y también cómo se conocieron Cíclope (Tye Sheridan) y Jean Grey, cuyos poderes telequinéticos manejará en el nuevo filme Sophie Turner, conocida por "Game of Thrones".



La actriz, acostumbrada a las batallas entre las familias Stark, Lannister y Targaryen por el Trono de Hierro, se convierte en una pieza clave y en el desencadenante para comprender la historia de Wolverine (Hugh Jackman) y conectar así las dos películas que se centran en el mutante de las garras con el resto de la saga "X-Men".



Junto con Evan Peters, que se pone por segunda vez el traje de un Quicksilver rebelde y amante de la música rock, Sophie Turner forma parte de los interpretes recién llegados a esta franquicia que llegan dispuestos a hacerle sombra a los consagrados Patrick Stewart e Ian McKellen.



La factoría de Marvel se muestra imparable y, además de esta cinta, ya prepara "Wolverine 3" con Hugh Jackman para 2017 y "Deadpool 2" con Ryan Reynolds, que se espera que también cosechen éxitos.