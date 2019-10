Hope, el niño que fue salvado gracias a internet

Fue una de las imágenes más impactantes del inicio del año: un niño africano, famélico y enfermo, toma agua de la botella que le ofrece una voluntaria extranjera. El pequeño, expulsado de su aldea en Nigeria tras ser acusado de brujería, había caminado kilómetros para pedir ayuda.



La persona que aparece en la foto, y que le da auxilio, es la danesa Anja Ringgren Loven, que forma de una ONG que ayuda a niños en África que no solo sufren por la pobreza, también por extrañas costumbres como aquella que asocia su nacimiento con la brujería.



Tras tomarse esta foto, el pequeño fue bautizado con el nombre de Hope. Para ayudarlo, Ringgren Loven pidió en internet que se done dinero con el propósito de ayudar en su recuperación, ya que sufría de desnutrición severa y de parásitos.



La foto, que se había viralizado en todo el mundo, sirvió para que se reciban donaciones por un millón de dólares solo dos días después de publicarse la imagen, según informa el Dayli Mail. Este dinero fue usado no solo en el tratamiento de Hope, también se está construyendo una clínica para salvar a todos los niños, que como él son abandonados o torturados en África.



"Su situación es estable ahora. Ya toma solo los alimentos y responde a la medicación. Ahora puede sentarse y sonreír. Es un chico fuerte", explicó Anja, que mostró la recuperación del pequeño Hope (esperanza en inglés) a través de Facebook.