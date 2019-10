Bolivia contará con ley de "alimentación saludable"

El Gobierno espera que con la promulgación de la ley de Promoción de Alimentación Saludable se pueda contrarrestar la comida procesada, tras la alerta que realizó ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el consumo de salchichas, hamburguesas o embutidos aumenta el riesgo de sufrir cáncer.



"Hacemos sugerencias, respetando instituciones y gremios. Me imagino que en los próximos días se va a promulgar la ley de Alimentación Saludable, una ley integral que busca (velar por) el componente de la defensa del consumidor, pero también (combatir) las enfermedades no transmisibles", explicó Ariana Campero, ministra de Salud.



En la víspera el organismo concluyó que ese tipo de alimentos es “carcinógeno para los humanos”, incluyéndolos entre las sustancias más peligrosas para la salud como el humo del tabaco, el alcohol, el plutonio o el aire contaminado, entre otros más de 100 compuestos analizados anteriormente.



"Nuestra recomendación es siempre tener una alimentación saludable, principalmente fundamentada en cereales, vegetales, frutas y leguminosas, y consumir en cantidades moderadas ciertos alimentos que pueden ser dañinos en exceso para nuestra salud", agregó Campero.



La OMS también considera que la carne roja (vacuno, cerdo, caballo, cordero, cabra) es “probablemente carcinógena”, tras un estudio realizado por 22 científicos de 10 países de la Agencia Internacional para la investigación del Cáncer (IARC, en inglés).



Campero invocó además a la socialización de aquellos productos que pueden atentar contra la salud de la población y dijo que se debe optar por una vida saludable con deporte junto con el consumo de agua para mantener bien el organismo.



La norma que será promulgada promueve los hábitos de alimentación y prevenir los riesgos de contraer enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la dieta, como la obesidad. También incluye cierto control a los alimentos que son procesados o incluyen componentes dañinos.