El general Pereyra da la cara y asegura que es inocente

El general Virgilio Édgar Pereyra Quiroga, piloto con 35 años de servicio en la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), acudió a EL DEBER para desvirtuar que tenga algún tipo de responsabilidad en torno a las supuestas irregularidades en la otorgación de la licencia de operaciones de LaMia. “Quiero descartar que no fugué, no estoy oculto, no me escapé, creo que las investigaciones van a demostrar que yo no hice el proceso de certificación”, apuntó.

Pereyra, exhibiendo documentos, demostró que ingresó como director general de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el 7 de julio de 2015 y salió tras renunciar el 3 de agosto de 2016. El accidente del avión de LaMia se estrelló cerca da Medellín (Colombia) el 28 de noviembre de 2016, o sea cuatro meses después de que Pereyra dejó la institución.



“Evidentemente yo firmo la resolución y hago la entrega del Certificado de Operador Aéreo (COA). Yo ratifico eso pero previo a los 18 meses de trabajo realizados. Quien hizo todo es la gestión anterior, la del general Luis Coimbra como él mismo lo reconoce en su declaración”, dijo Pereyra.

Afirmó que antes de firmar la resolución reunió a todos los directores para preguntar si algo andaba mal y qué se debería hacer.

Más de 40 personas trabajaron

Pereyra además sostuvo que el proceso de certificación de Lamia demandó cinco fases y que él llegó a la quinta, cuando ya todo estaba trabajado por al menos 40 profesionales de aeronáutica. Dijo estar afectado porque incluso discriminan a sus hijos por las acusaciones en su contra. “No me iré, me quedaré en mi país, soy inocente”, enfatizó al señalar que hay una mano negra detrás del caso.