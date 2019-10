Los abogados de Zapata pidieron refugio en Perú

Wálter Zuleta y William Sánchez presentaron una solicitud de refugio en Perú. Los dos abogados de Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales, siguen prófugos y aún no pueden ser capturados porque no se activó la orden internacional.



"Ellos han presentado una solicitud de refugio, la han presentado aproximadamente hace una semana atrás", manifestó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sin dar más detalles sobre los argumentos con los que intentaron legalizar su estadía en Perú.



Acotó que "si en caso se declararan perseguidos políticos, sería muy poco serio porque ellos debían presentarse ante la justicia para aportar información del caso Zapata y en esa circunstancia abandonaron el país".



Explicó también que si bien existe una orden de captura contra los juristas, esta debe ser activada por Interpol en coordinación con la Policía peruana, para así permitir el despliegue de los investigadores nacionales. Ambos son procesados por la presentación de un menor como si fuera el hijo de Morales y Zapata.



Se prevé que el Ministerio Público presente la acusación formal por el caso trata y tráfico de personas contra la empresaria, Pilar Guzmán, Ximena Fortún, María del Carmen Arce, Andrea Montesinos, Isela Chávez, Eduardo León, Claudio Rivera, Juan Garrido, Víctor Vega, Wálter Zuleta y William Sánchez Peña, los dos últimos prófugos.



A finales de junio la Fiscalía General del Estado informó que reportes de Inteligencia y de la Embajada de Bolivia en Perú confirman que tanto Zuleta como Sánchez fueron vistos en Lima. Se anticipaba en ese entonces el envío de un equipo para su captura y traslado hasta el país.



Sobre el mismo caso, dos periodistas de la cadena estadounidense CNN deben declarar, Fernando del Rincón y Alexis Ardines. Sin embargo, no asistieron a una convocatoria la semana pasada y ahora la Fiscalía de Distrito de La Paz tramita una nueva citación. Ambos hablaron con el menor que el entorno de Zapata presentó como hijo de Morales.