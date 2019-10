Evo anuncia análisis de resultados electorales

El presidente Evo Morales manifestó este martes, en una reunión con autoridades electas del MAS en Cochabamba, que en base a una revisión de los resultados obtenidos por el partido en gobierno en las elecciones subnacionales, urge realizar una profunda reflexión en Santa Cruz, donde admitió una derrota.



“En Santa Cruz, sí hemos perdido y hay que reconocerlo. Tenemos que hacer una profunda evaluación. En la Chiquitanía no hemos ganado ninguna Alcaldía. Me dijeron que fue por división. El movimiento indígena se fue con la Organización Indígena Chiquitana (OICH), nos dividimos y nos ganaron los Verdes”, dijo Morales.



El mandatario manifestó que los resultados negativos que obtuvo el Movimiento Al Socialismo fueron por diferentes motivos como corrupción, robos y en consecuencia hubo voto castigo.



“Yo vengo a hacer algunas reflexiones para que no nos equivoquemos en la gestión. Hemos perdido en algunos municipios por división interna, por corrupción y por robos”, lamentó.



El ministro de Autonomías, Hugo Siles, que acompaña al mandatario en Cochabamba, explicó que Morales reflexionó con las autoridades sobre las responsabilidades que asumirán en sus cargos el 31 de mayo.



El jefe de la bancada del MAS en el Concejo municipal de Santa Cruz, Tito Sanjinez, indicó que aún no hay una fecha para la reunión de evaluación y que a nivel nacional habrá un ampliado en Cochabamba.



"Ya hemos realizado un encuentro la anterior semana y la próxima será el ampliado nacional del MAS en Cochabamba", explicó a EL DEBER.