Se mantiene ingreso libre a la Gabriel en provincias

El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Osvaldo Ulloa, adelantó que el examen de ingreso a las unidades académicas en las provincias no podrá aplicarse por falta de condiciones técnicas y, por tanto, el ingreso libre se mantendrá solo por la gestión 2015.



“Por la gestión 2015 se mantiene el ingreso libre en las provincias. Estamos hablando de las seis facultades y cuatro unidades académicas en Montero, Yapacaní, Vallegrande y Camiri”, afirmó Ulloa en una entrevista en el canal Red Uno.



El vicerrector explicó que aún no es posible aplicar el examen de ingreso en las provincias porque no existen las condiciones técnicas.



“Este año estamos equipando las facultades, estamos construyendo edificaciones, coliseos. Estamos dotando condiciones, de modo que no existan diferencias entre los que estudian en la capital y en la provincia”, manifestó Ulloa.



Aunque el Concejo Universitario aún no aprobó la medida, el vicerrector aseguró que se hará la excepción por esta gestión más.



“El Concejo Universitario se reúne la próxima semana y estamos seguros que va a entender la situación y habrá la excepción por esta gestión más”, aseguró Ulloa.



Protestas por examen de ingreso



La Universidad había determinado meses atrás aplicar el examen de ingreso a los bachilleres en las provincias, pero la medida fue rechazada.



Las clases en la universidad comenzarán el 9 de febrero y las inscripciones ya comenzaron en las distintas facultades.