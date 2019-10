Chuquisaca festeja con caída en ventas externas

La exportación de gas natural de Chuquisaca alcanzó a 57,8 millones de dólares en 2015, convirtiéndose en el principal producto exportado. Le siguen en importancia cascos de fieltro para sombreros ($us 7,2 millones) y mineral de zinc ($us 5,2 millones), informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).



El informe fue presentado en alusión al 207 aniversario de este departamento y del primer grito libertario en América Latina.



Sin embargo, las exportaciones totales del departamento cayeron en 33,8%, de $us 109,7 millones ( que se recaudó en 2014) a $us 72,6 millones en 2015.



Caen las ventas por tercer año



Si bien fue el tercer año consecutivo de una contracción en sus exportaciones, en esta ocasión los hidrocarburos (gas natural) fueron la principal razón de la contracción.



Otro rubro importante es la producción de cemento que en 2015 llegó a 1.010.111 de toneladas métricas y se comercializó 940.773 toneladas.