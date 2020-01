Foro en EL DEBER: bullying, un problema que se debe atacar

El bullying o acoso, es un problema que tiende a incrementarse en el número de casos en los colegios y escuelas de Santa Cruz. Este tema fue tratado en el 'Martes de foro' que organiza EL DEBER (conducido por Gina Justiniano y Marcelo Huanca) y que contó con la participación de representantes de diversas instituciones como el municipio, la Dirección Departamental de Educación (DDE) y activistas. Pero, ¿cómo enfrentar ese problema?



La sicóloga, Fabiola Guachalla, indicó que hasta ahora solo se atienden las crisis puntuales y queda "como un vacío" y una falta de estructura en los organismos llamados a tratar este conflicto. "A mi consultorio han llegado chicos con ideas suicidas, y severos casos de depresión; esta son las situaciones que más preocupan".

Puedes leer: Así se vivió el Foro minuto a minuto

Reflexionó también que para recuperar a las víctimas mucho "depende del estado emocional" en el que se encuentran y que para lograr resultados positivos se debe tener mucha fortaleza, ya que "no solo se trata de las capacidades que tiene la víctima, sino también de su entorno. Es decir los padres, la institución educativa, los padres, que esta situación tenga un eco para que esta persona se recupere".

Similar criterio fue el expuesto por Lorena Méndez (activista) que apuntó a que las agresiones se dan generalmente "en contra de las personas consideradas más débiles (...) no es simplemente decir que se lo ponga a clases de defensa personal y que responda violencia con violencia, "no es esa la respuesta, si no la de ver como padres, qué hacer, cómo proceder. Si uno agota todo, en qué queda, existe mucha burocracia cuando se denuncia el tema. Aquí la cosa se vive mucho en familias fragmentadas, en cómo tratan en chicos desde la casa".



Por su parte, Albina Abasto (DDE), destaca que en los colegios existe la currícula sobre contenidos sobre el "racismo y toda forma de discriminación que nos lleva al bullyng", pero que el trabajo de los maestros, a pesar de la formación y de los esfuerzos que realizan para brindar talleres a los estudiantes para que se practique la tolerancia, se necesita también de la participación activa de los padres de familia.

Angélica Sosa, presidenta del Concejo Municipal, explicó que se tiene una ley vigente que se enfoca en la educación y los valores y que cuenta con 13 artículos que han sido reglamentados por el ejecutivo. "Tenemos programas de prevención. ¿Quienes deben actuar? Primero los padres, los maestros, los alumnos y las instancias competentes. Nosotros tenemos más de 20 programas dedicados a la prevención, dedicados a la enseñanza.

Alfredo Rodríguez, activista y representante de la plataforma 'Basta de bullying', contó que ha visto casos en los que la denuncia (de la víctima) muchas veces ha sido causa para un nuevo brote de violencia y que en las charlas que ha brindado a jóvenes, ha recibido diversos testimonios de chicos que han pensado en quitarse la vida a causa de las agresiones.

"El cambiar de colegio a la víctima o expulsar al agresor, no es la solución. Los chicos tienen que impedir que la violencia ocurra (...) en los colegios, habrá que ver la calidad de la capacitación que brindan. Han ocurrido casos en los que los directores dicen 'aquí no hay bullyng, los chicos están capacitados'. Pero cuando se presentan estas cosas no saben cómo manejarlo", manifestó. Más de este foro lo podrá leer mañana en EL DEBER.