El Pilcomayo sufre la peor sequía en últimos 19 años

El canal paraguayo del río Pilcomayo sufre la peor sequía registrada en los últimos 19 años, de acuerdo a información proporcionada por el ministro de Obras Públicas de ese país, Ramón Jiménez Gaona. El fin de semana una comitiva recorrió la zona.



"El ciclo natural de sequía-abundancia que tiene el Chaco se lleva como todos los años. Es innegable que estamos ante una situación que se va a complicar en los próximos años: las cuencas media y alta (Bolivia) no han recibido suficiente lluvia; se está viviendo la mayor sequía en 19 años, la segunda peor en 35 años", declaró, según ACB Color.



El afluente es parte de la cuenca del Plata que discurre por territorio de Bolivia, Argentina y Paraguay, se ve afectado por la contaminación minera y por la excesiva pesca. Existe alerta ambiental y se necesitan al menos 30 años para su recuperación.



La autoridad paraguaya detalló que no se trata de minimizar la situación y aseguró que la cartera de Obras Públicas está a disposición de la Secretaría Nacional del Ambiente (Seam) para coordinar trabajos que puedan minimizar los efectos de la sequía.



"Estamos ante un fenómeno natural poco común con respecto a la incidencia de años pasados”, reflexionó. En cuanto a las obras realizadas en la zona, sostuvo que el consorcio que tiene a su cargo la limpieza del canal efectivamente realizó las tareas en un 90 por ciento.



El presidente Horacio Cartes, aseveró "que hay una situación crítica, hay una situación crítica, pero creo que hay una mala fe en el manejo de la información de algo que está ocurriendo cotidianamente y no es la manera de cuidar el país".