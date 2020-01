Conozca los pasos para hacer un buen mate

El mate es esencial en una reunión familiar o una juntada con amigos y no necesita excusas para presentarse. En Argentina, país considerado como uno de los expertos en hacer mate, su historia y sus mitos han conseguido tantos fanáticos como formas de prepararlo.



El agua, la yerba, la bombilla, el recipiente y hasta la forma de infusionarlo pueden determinar el resultado final.



Al parecer, todas estas cuestiones inciden en el sabor. Según los expertos, es fundamental el cuidado de los elementos idóneos. Una mala decisión puede arruinar el mate y son muchos los factores a tener en cuenta en su preparación, publicó Infobae.



Por lo tanto, la preparación es una ceremonia y esta costumbre genera escenarios de felicidad.



La yerba y el mate, pilares de la elaboración



A la hora de analizar minuciosamente cuáles son los puntos que destacan o destruyen un mate, la yerba llega a ser el elemento más influyente. Saber elegir una buena yerba es primordial y es imprescindible contagiar y compartir los gustos a través del análisis sensorial y visual. Mirar la yerba otorga datos fundamentales.



Luego, el recipiente. Tiene que tener dos condiciones: base angosta y boca ancha. Esto no se negocia. Se consigue un mate duradero, bien hecho y parejo en la cebada.



Respecto a la infusión, se moja solo la mitad de la yerba mate y después se avanza en la parte seca. Es muy importante cuidar el formato del recipiente.



El recipiente puede ser de vidrio o de calabaza. Son los dos mejores recipientes (o más recomendados) para cebar y tomar ricos mates.



Azúcar, ¿sí o no?



Aquellos que no pueden dejar el mate con azúcar pueden empezar por revisar todo lo que rodea el ritual. Elegir yerbas sin una gran cantidad de polvo, con una molienda de hoja fina y gruesa. La temperatura del agua también influye en el amargor de la yerba y debe rondar entre los 75 y 80 grados. De todas formas, no al azúcar en el mate, al menos eso recomiendan los expertos.



Quesos y chocolates



Existen alimentos específicos para maridar el mate. Chocolates y quesos tienen el don de potencializar aromas y estructuras y a la vez complejizarlos dentro de la propia armonía. En el maridaje se busca la compañía o unión entre el alimento y la bebida. Comiendo ambos previamente es ideal para preparar el paladar y enaltecer las características virtuosas de la yerba.



Cómo limpiar la bombilla



La bombilla debe curarse cada 10 ó 15 días. Se realiza sumergiéndola en una cacerola con agua y una cucharadita de bicarbonato de sodio. Hay que dejarla durante 15 minutos bajo el fuego y luego ponerla al agua fría. De esta forma, se libera el sarro contenido dentro de la bombilla, que puede generar sabores y olores desagradables.