El 'vice' llama "lacayos del imperio" a críticos del museo de Orinoca

Para el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, quienes critican el museo de la Revolución Democrática y Cultural, como se ha denominado a la edificación dedicada a la vida del presidente Evo Morales y que está enclavado en su natal Orinoca, son "racistas" y "lacayos del imperio".

La segunda autoridad del país , durante su efusiva intervención en pleno acto de inauguración, sostuvo además que: "No es un museo de Evo, es un museo de toda Bolivia, es un museo de la Bolivia de abajo, de la Bolivia de los humildes, de la Bolivia de los trabajadores (...) No es para la oligarquía, no es para los racistas; es para la gente que vale la pena".

García Linera también planteó que la obra se replique en otras partes de Bolivia. "Hermano presidente Evo: tenemos que hacer más museos como este en otras comunidades, en otros barrios, en las fábricas y en las minas. Ojalá los alcaldes nos dieran espacios para construir grandes museos, grandes colegios, pero a veces no nos permiten", aseguró.

Así fue la inauguración

La música se escucha ni bien se llega a Orinoca. La banda expone morenadas y al frente la tarqueada hace bailar con ritmos autóctonos. La inauguración del museo de la Revolución Democrática y Cultural se dio este jueves con la presencia del presidente Evo Morales, entre otras autoridades, quien abrió las puertas del centro de exposiciones, que tiene el gran reto de atraer turistas y visitantes.

El Ministerio de Cultura y Turismo organizó una fiesta para inaugurar el museo en Orinoca. Grupos autóctonos y bandas de Oruro llegaron a la comunidad donde nació Morales para ofrecer su música. Al acto asisten autoridades del Ejecutivo, el cuerpo diplomático y movimientos sociales.

El museo de la Revolución Democrática y Cultural se encuentra en la población de Orinoca, donde nació Evo Morales. La comunidad está a dos horas de la ciudad de Oruro.

El exministro de Culturas Pablo Groux manifestó que los retos de este centro de exposiciones es lograr que turistas, tanto nacionales e internacionales, lleguen al lugar, y para eso se tiene proyectado unir Orinoca con el salar de Uyuni.

Recuerdos de la niñez

Durante la inaguración, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, evocó la niñez del presidente Evo Morales en Orinoca