Papa pide perdón por los escándalos del Vaticano

El papa Francisco pidió este lunes perdón por los recientes escándalos vividos en el Vaticano y citó las virtudes que deben tener los miembros de la Curia romana, entre ellas, ser honestos, no traicionar la confianza y evitar los escándalos que amenacen la credibilidad de la Iglesia.



"Me gustaría pedir perdón por los escándalos que se han vivido en el Vaticano", afirmó Jorge Bergoglio antes de pedir "rezar por las personas involucradas, para que quien se ha equivocado se arrepienta y pueda recuperar el camino correcto".



En su discurso, el papa Francisco lamentó que haya "enfermedades curiales" que requieren "prevención, vigilancia, cura y, por desgracia, en algunos casos intervenciones dolorosas y prolongadas" y sostuvo que algunas de estas enfermedades "se han manifestado a lo largo de este año, causando dolor e hiriendo a tantas almas, y también provocando escándalos".



A pesar de esto, prosiguió, las reformas de la Iglesia católica "van hacia delante con determinación, lucidez y resolución".



Aunque Francisco no citó ningún ejemplo concreto, sus declaraciones se producen mientras que en el Vaticano está abierto el proceso que juzga a cinco personas acusadas de filtrar y publicar documentos financieros de carácter reservados de la Santa Sede, en el conocido como caso "Vatileaks2", uno de los mayores escándalos que se han vivido en el Vaticano.



Los valores



El pontífice argentino también habló de la honestidad como uno de los valores esenciales y afirmó que "quien es honesto no tiene miedo a ser sorprendido, porque nunca engaña al que confía en él".



"El honesto nunca domina en las personas o en las cosas que se le han confiado administrar, como hace el "siervo malo". La honestidad es la base sobre la que descansa todas otras cualidades", dijo.



Defendió la importancia de "no sobrecargarse acumulando cosas inútiles" ni dejarse "dominar por la ambición" y mencionó la misericordia, un valor que precisamente guía este Jubileo Extraordinario que comenzó el pasado 8 de diciembre y que se celebra hasta el 20 de noviembre de 2016.



Y también enumeró "la caridad y la verdad" y "el respeto y la humildad". #En último lugar, se refirió a "la fiabilidad y la sobriedad" como otros dos valores indispensables.



"Fiable es el que sabe cómo mantener los compromisos con seriedad y fiabilidad cuando es observado, pero sobre todo cuando se encuentra solo, es quien irradia a su alrededor una sensación de tranquilidad porque nunca traiciona la confianza que se le ha concedido", sostuvo Bergoglio.