Samuel dice que negocios quedan entre 'compadres'

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, consideró que el asesoramiento cubano para la contratación de CAMC Unión Engineering para la construcción del ingenio azucarero San Buenaventura, en La Paz, muestra que "todo (queda) entre compadres".



La reacción surge ante la confirmación del gerente del Ingenio, Ramiro Lizondo, quien hoy reiteró que especialistas, entre ellos, "cubanos que nos ayudaron a realizar una evaluación rigurosa de la propuesta técnica".



Conoce más: Cubanos avalaron la contratación de la CAMC



La firma China se adjudicó la obra por 167 millones de dólares, luego de dos licitaciones internacionales declaradas desiertas, el primero en 2011, cuando se presentaron 42 empresas de todo el mundo. Ninguna tenía las boletas de "seriedad de propuesta”, según explicó el Gobierno.



Además, Doria Medina expresó su "desconfianza" por el trabajo de la comisión mixta especial del Legislativo, que revisa los nexos entre el Estado y CAMC. "La comisión hará conocer la verdad sobre caso Morales-Zapata o solo gana tiempo y al final aplaudir", escribió en su cuenta en Twitter.



Lea también: Empresa china se asoció para acceder a contratos



El opositor además arremetió contra el Contralor General del Estado, Gabriela Herbas, que en la víspera dijo que no prevé auditar la Unidad de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia y desde donde actuó Gabriela Zapata para hacer sus negocios.



"Contralor, masista declarado, evita investigar lo que no conviene a su jefe", aseveró el también empresario, cuestionando que no se indague cómo la exnovia de Evo Morales se valió de bienes del Estado para reunirse con empresarios privados.