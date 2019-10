Confirman que el padre Mateo se va de Bolivia

El Arzobispado de Santa Cruz confirmó mediante un comunicado que el padre Mateo Bautista dejará el país tras prestar sus servicios pastorales durante 13 años en la parroquia Espíritu Santo. El religioso se limitó a agradecer por el apoyo a sus campañas e indicó que retorna a Argentina.



La decisión del cambio de destino del religioso fue tomado por la Congregación de los Padres de San Camilo, a la que pertenece el padre Mateo, y no por el Arzobispado cruceño, aclara el documento.



"No existe mala voluntad de la lglesia local sino que este cambio de misión se realiza en el marco del derecho propio de la congregación a la que pertenece el Padre Mateo", explica.



"Agradezco a todas las personas que me han acompañado, apoyado y orado en estos 13 años de misión camiliana en Bolivia, especialmente en Santa Cruz", manifestó Bautista en un mensaje de correo electrónico enviado a la redacción de EL DEBER.



10% para salud

?

El padre Mateo impulso la campaña 10% para salud a fin de mejorar la atención en los hospitales del país. El pedido generó roces con el Gobierno y hasta acaloradas discusiones con el ministro Juan Ramón Quintana. ,